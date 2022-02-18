مؤتمر أرتيتا: المربع الذهبي؟ علينا أن نواصل الفوز ونواجه المتغيرات.. وهكذا نواجه أزمة طرد اللاعبين

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 18:41

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إنه لتواجد فريقه في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري يحتاج لمواصلة الفوز ومواجهة المتغيرات بأفضل شكل.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة للحديث عن لقاء برينتفورد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق أربع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع وللمدفعجية مباراتين أقل.

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وتحدث أرتيتا قائلا: "نحن نسير مباراة تلو الأخرى، نريد الفوز غدا ومن ثم سنكون أقرب لتحقيق هدفنا".

واستدرك "لكن الطريق مازال طويلا لنهاية الموسم ويجب أن نواجه كل المتغيرات بأفضل شكل لنكون في المكان الذي نريده".

وعن أسلوب لعب الفريق الهجومي قال: "لقد تحسن ولكن هناك المزيد لتحسينه خاصة أمام المرمى".

وعن كثرة طرد لاعبي أرسنال خلال الموسم الجاري من الدوري وكيف سيواجه تلك الأزمة قال المدرب الإسباني: "ربما ليس علينا ألا نتحدث عن ذلك بعد الآن، أعتقد أنه كلما تحدثنا عن الأزمة أكثر جعلناها أسوأ".

ويعد أرسنال أكثر نادي طُرد منه لاعبين خلال الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي بواقع ثلاث مرات بالتساوي مع أستون فيلا.

أرتيتا أرسنال
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