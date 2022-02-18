مؤتمر موسيماني: التعادل أمام الهلال مُرضي.. وكيف لا توجد تقنية الفيديو في مجموعات دوري الأبطال؟

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 18:30

كتب : حسام نور الدين

بيتسو موسيماني - الأهلي

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي أن النتيجة ضد الهلال مرضية، وطالب بتطبيق تقنية الفيديو في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وحصد الأهلي أول نقطة في دور المجموعات بتعادل سلبي مع الهلال في ملعب الجوهرة الزرقاء في السودان.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "نتيجة التعادل أمام الهلال مرضية، الفريق جاء إلى السودان من أجل الفوز، وقدم الشوط الثاني بشكل أفضل من الشوط الأول".

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وأضاف "الهلال الموسم الحالي أفضل مقارنة بالموسم الماضي، والأهلي لاحت له فرصة للتسجيل وتغيير النتيجة عن طريق أفشة خلال الشوط الثاني بعدما ارتدت الكرة من القائم".

وطالب المدير الفني للأهلي بوجود تقنية الفيديو في دور المجموعات، وتساءل كيف لا توجد تقنية الفيديو في هذا الدور من البطولة.

وأردف "المجموعة الأولى صعبة بشكل عام ويوجد بها 4 فرق قوية تنافس على الصعود، الهلال السوداني فريق قوي ويمتلك هجوما ودفاعا جيدين ولديه فرصة في البطولة".

واختتم "الأهلي أغلق صفحة مباراة الهلال مؤقتا من أجل خوض المواجهة المقبلة في الدوري المصري، ونسعى بكل قوة لحسم التأهل عن المجموعة الأولى خلال الجولات المقبلة".

واستمر ماميلودي صنداونز متصدرا لترتيب المجموعة الأولى ورصيده 3 نقاط مقابل نقطة للأهلي ومثلها للهلال ورصيد المريخ صفر لأنه لم يلعب حتى الآن.

وجاءت المباراة قليلة الفرص من الجانبين واتسمت بالهدوء في ظل خلو المدرجات من الجمهور بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعدم حضور مشجعين.

وبذلك حصد الهلال نقطة من أول مباراتين، بينما لقاء الأهلي ضد المريخ في الجولة الأولى تأجلت بسبب مشاركة الأول في كأس العالم للأندية.

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