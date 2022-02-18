طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابتي محمد عبد المنعم وطاهر ضد الهلال

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي تفاصيل الإصابات التي تعرض لها لاعبي الفريق محمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر خلال مواجهة الهلال.

وتعادل الأهلي مع مضيفه الهلال اليوم الجمعة سلبيا في السودان في ثاني جولات البطولة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتحدث أبو عبلة لموقع الأهلي الرسمي قائلا: "محمد عبد المنعم تعرض لحالة من الدوران بعد صدامه مع أحد لاعبي الهلال".

وواصل "أخضعناه لفحص للتأكد من عدم وجود ارتجاج في المخ وتأكدنا من عدم حدوث ذلك وتوازنه وذاكرته كانا بحالة جيدة".

وتابع "سيستمر عبد المنعم تحت الملاحظة لست ساعات مقبلة للاطمئنان عليه ولكن حالته جيدة ومطمئنة".

وعن طاهر قال: "هو يعاني من كدمة وتورم أعلى العين".

وكشف طبيب الأهلي "أسافر غدا السبت إلى ألمانيا للحاق بعمار حمدي الذي سبقني إلى هناك لإجراء جراحة الرباط الصليبي والعملية ستُجرى يوم الأحد المقبل".

وكان عمار أصيب بقطع في الرباط الصليبي أثناء تواجده في معسكر الأهلي في كأس العالم للأندية.