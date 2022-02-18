عبد الحفيظ: التعادل مع الهلال نتيجة مقبولة.. ويجب تواجد الفيديو منذ بداية البطولة

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 17:28

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي رضاه عن التعادل مع الهلال السوداني في أولى مباريات فريقه بدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع مضيفه الهلال اليوم الجمعة سلبيا في السودان في ثاني جولات البطولة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتحدث عبد الحفيظ لصفحة الأهلي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب المباراة قائلا: "بداية مشوار ونلعب خارج أرضنا ونواجه فريق لديه دوافع كبيرة فهذه نتيجة إلى حد كبير مقبولة".

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وواصل "لقد خضنا المباراة وسط درجة حرارة كبيرة ونريد إغلاق صفحة اللقاء فهي مباراة واحدة من أصل ستة".

وتابع "كنا نتمنى الفوز من تسديدة أفشة في النهاية ولكن في ظل الظروف الحالية فالنتيجة مقبولة".

وعن إصابة محمد عبد المنعم قال عبد الحفيظ: "أتمنى تواجد تقنية الفيديو منذ بداية البطولة للنهاية، فمثل تلك اللقطات تعطيك أفضلية وزيادة عددية وحتى كرة طاهر محمد طاهر لم أشاهدها جيدا لكن يبدو أنها ضرب بالمرفق بدون كرة".

وأتم "وعند وصولنا للقاهرة سنجري المزيد من الفحوصات لمحمد عبد المنعم".

وحصد الأهلي أول نقاطه في دور المجموعات بعد تأجيل مباراته ضد المريخ لمشاركته في كأس العالم للأندية.

فيما حصد الهلال نقطته الأولى من مباراتين بعد هزيمته ضد ماميلودي صنداونز في الجولة الأولى.

الأهلي الهلال في إفريقيا عبد الحفيظ
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