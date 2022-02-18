لاعب الهلال: نتأسف لجماهيرنا على ضياع الثلاث النقاط أمام الأهلي.. وسنفتح صفحة جديدة ضد المريخ

أبدى صلاح عادل لاعب الهلال السوداني أسفه لجماهير الفريق عقب التعادل السلبي مع الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وحصد الأهلي أول نقطة في دور المجموعات بتعادل سلبي مع الهلال في ملعب الجوهرة الزرقاء في السودان.

وقال صلاح عادل عقب نهاية اللقاء: "نتأسف لجماهيرنا على ضياع الثلاث النقاط وسنقدم أداءً أفضل في المباريات المقبلة".

وأضاف عبر بي إن سبورتس "كان بالإمكان أفضل مما كان".

وعن مواجهة المريخ الغريم التقليدي في القاهرة قال: "الفريق الذي يحاول الفوز بلقب دوري الأبطال يفكر في كل مباراة كأنها نهائي، وهدفنا الفوز بنقاط المباراة الثلاثة".

وأتم "طوينا صفحة الأهلي، سنفتح صفحة جديدة ضد المريخ".































واستمر ماميلودي صنداونز متصدرا لترتيب المجموعة الأولى ورصيده 3 نقاط مقابل نقطة للأهلي ومثلها للهلال ورصيد المريخ صفر لأنه لم يلعب حتى الآن.

وجاءت المباراة قليلة الفرص من الجانبين واتسمت بالهدوء في ظل خلو المدرجات من الجمهور بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعدم حضور مشجعين.