لاعب الهلال: نتأسف لجماهيرنا على ضياع الثلاث النقاط أمام الأهلي.. وسنفتح صفحة جديدة ضد المريخ
الجمعة، 18 فبراير 2022 - 17:25
كتب : FilGoal
أبدى صلاح عادل لاعب الهلال السوداني أسفه لجماهير الفريق عقب التعادل السلبي مع الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
صلاح عادل
النادي : الهلال
وحصد الأهلي أول نقطة في دور المجموعات بتعادل سلبي مع الهلال في ملعب الجوهرة الزرقاء في السودان.
وقال صلاح عادل عقب نهاية اللقاء: "نتأسف لجماهيرنا على ضياع الثلاث النقاط وسنقدم أداءً أفضل في المباريات المقبلة".
وأضاف عبر بي إن سبورتس "كان بالإمكان أفضل مما كان".
وعن مواجهة المريخ الغريم التقليدي في القاهرة قال: "الفريق الذي يحاول الفوز بلقب دوري الأبطال يفكر في كل مباراة كأنها نهائي، وهدفنا الفوز بنقاط المباراة الثلاثة".
وأتم "طوينا صفحة الأهلي، سنفتح صفحة جديدة ضد المريخ".
واستمر ماميلودي صنداونز متصدرا لترتيب المجموعة الأولى ورصيده 3 نقاط مقابل نقطة للأهلي ومثلها للهلال ورصيد المريخ صفر لأنه لم يلعب حتى الآن.
وجاءت المباراة قليلة الفرص من الجانبين واتسمت بالهدوء في ظل خلو المدرجات من الجمهور بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعدم حضور مشجعين.
وبذلك حصد الهلال نقطة من أول مباراتين، بينما لقاء الأهلي ضد المريخ في الجولة الأولى تأجلت بسبب مشاركة الأول في كأس العالم للأندية.