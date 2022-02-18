أنشيلوتي: الأداء أمام باريس سان جيرمان أسوأ من النتيجة

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 16:18

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن المباراة السابقة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة الملكي 1-0 في ذهاب دور الـ16.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ألافيس: "تحدثت مع رئيس النادي (فلورنتينو بيريز) ومع الجميع، والكل يتألم مثلنا".

وأضاف "صورة الفريق لم تكن جيدة. أقل مشاكلنا كانت النتيجة لأن تغييرها ممكن. لأقول الحقيقة، الأداء الذي قدمناه كان أسوأ".

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وأوضح "النقد مبرر لأننا فعلنا الأشياء بطريقة خاطئة. أنا أول من ينتقد وأتحمل المسؤولية. يجب أن نفهم ما حدث وأن نتعلم منه. بعض النقد يكون عادلا والبعض الآخر هراء".

وعن حظوظ ريال مدريد في الفوز بدوري أبطال أوروبا قال أنشيلوتي: "لم نقل أبدا أننا سنفوز بها، ولكن يمكننا المنافسة وفي غضون ثلاثة أسابيع سننافس باريس سان جيرمان مجددا".

أما عن كيليان مبابي نجم باريس الذي تربطه العديد من الأنباء باتفاق تم بالفعل على الانتقال لريال مدريد قال المدرب الإيطالي: "لدينا قائمة رائعة ولكن نفكر في بعض الأشياء للمستقبل. كل عام نحاول تحسين القائمة".

وتابع "لقد أحدث لنا مبابي الكثير من الضرر ولدينا 3 أسابيع للتحضير قبل مواجهته مرة أخرى".

أما عن ألافيس خصمه القادم في الدوري قال أنشيلوتي: "ألافيس يؤدي بشكل جيد ويملك إيقاعه وهويته. الخسارة الأخيرة مؤلمة، ونحن نعلم أننا لعبنا مباراة سيئة مع باريس سان جيرمان".

واختتم "لدينا أفضلية في الدوري ونسعى للحفاظ عليها".

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد الدوري الإسباني
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