مؤتمر رانجنيك: سحب الشارة من ماجواير مُجرد هراء.. وأجواء غرفة الملابس تحسنت لهذا السبب

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 16:06

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك - مانشستر يونايتد

نفى رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد ما يتردد عن سحب شارة قيادة الفريق من هاري ماجواير واصفا تلك التقارير بالهراء.

وانتشرت بعض التقارير عن سحب الشارة من ماجواير وإعطائها لكريستيانو رونالدو حتى نهاية الموسم الجاري.

وتحدث المدرب الألماني في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "ما قيل مجرد هراء، لم أتحدث مع اللاعبين حول احتمالية تغيير من يرتدي شارة القيادة وماجواير يعرف ذلك وكذلك كريستيانو وكل اللاعبين الآخرين".

أخبار متعلقة
تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال كلوب: محمد صلاح لعب دورا كبيرا في ما بلغه ليفربول.. حقق رقما مجنونا مدرب جامبيا لـ في الجول: لم أحسم قراري بشأن تدريب الإسماعيلي

وشدد "تلك المسألة لم تكن مشكلة ذات يوم لي".

وأكمل حاسما "أنا من أقرر من هو قائد الفريق ولا يوجد أي سبب بالنسبة لي للتحدث عنها مع شخص آخر، هاري هو قائدنا وسيظل كذلك حتى نهاية الموسم ولا يوجد أي شيء آخر أضيفه في تلك الجزئية".

وعن مواجهة ليدز يونايتد الأحد المقبل في ملعب إيلاند رود في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي قال رانجنيك: "ليدز هو أكثر فريق يتمتع بسرعة في الملعب عندما يمررون الكرة يزيدون من سرعة المباراة وإيقاعها ويجب أن نوقف ذلك".

وتابع "لكن كذلك هم ثاني أكثر فريق يستقبل أهدافا بعد نورويتش سيتي لذا نحن مستعدون للمباراة".

وعن أي مباراة أكثر أهمية بين مواجهتي ليدز في الدوري أو أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أجاب "يجب أن نركز على كل مباراة فمواجهة ليدز هامة لنبقى في المكان الذي نحن فيه في جدول الدوري وبعد ذلك أتليتكو لمواصلة مشوارنا في البطولة".

وأردف "نركز على كل مباراة بشكل منفرد".

وكشف رانجنيك عن غياب إدينسون كافاني مهاجم الفريق عن مواجهة ليدز لمعاناته من آلام في المعدة بالإضافة لإصابته في الفخذ.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة فيما يأتي ليدز في المركز الـ15 بـ23 نقطة.

مانشستر يونايتد رانجنيك ماجواير رونالدو
نرشح لكم
كلوب: محمد صلاح لعب دورا كبيرا في ما بلغه ليفربول.. حقق رقما مجنونا صن: كين يربط مستقبله في توتنام بتدعيم قائمة كونتي لامبارد: دي بيك لاعب رائع.. أعجبني منذ قدومه إيجالو عن مانشستر يونايتد: أفتخر أمام أبنائي أني لعبت في أفضل ناد بالعالم برونو فيرنانديز يتحدث عن المقارنة مع صلاح وهاري كين كونتي: قائمة توتنام ضعيفة.. وأدركت الآن أن هذه هي رؤية النادي تراشق علني بين راشفورد وصحفي "بيلد" بسبب رونالدو صاروخ رونالدو في برايتون يصل به لرقمين عظيمين
أخر الأخبار
أنشيلوتي: الأداء أمام باريس سان جيرمان أسوأ من النتيجة 23 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر رانجنيك: سحب الشارة من ماجواير مُجرد هراء.. وأجواء غرفة الملابس تحسنت لهذا السبب 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال ساعة | تصفيات كأس العالم
مباشر في إفريقيا - الهلال (0)(0) الأهلي.. تبديل ثان للمضيف 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كلوب: محمد صلاح لعب دورا كبيرا في ما بلغه ليفربول.. حقق رقما مجنونا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب جامبيا لـ في الجول: لم أحسم قراري بشأن تدريب الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل الهلال - مزمل يعوض الغربال أمام الأهلي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل الأهلي - عبد المنعم وعبد القادر ومحمد شريف يواجهون الهلال 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 3 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض 4 كأس العالم للأندية - 12 رقما قياسيا من فوز الأهلي على الهلال