كلوب: محمد صلاح لعب دورا كبيرا في ما بلغه ليفربول.. حقق رقما مجنونا

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 14:39

كتب : نادر عيد

محمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بمحمد صلاح نجم الفريق الذي وصل إلى 149 هدفا مع الفريق بهز شباك إنتر ميلان يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"ليفربول من أفضل الفرق حاليا، ومحمد صلاح لعب دورا كبيرا في ذلك".

وأضاف "رقمه مجنون. نتحدث عن اقتراب الوصول إلى 150 هدفا، منذ وقت قريب كنا نتكلم عن هدفه المائة".

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واستمر "عودة محمد صلاح للفريق أمر جيد، حظي باستقبال طيب مثل ساديو ماني ونابي كيتا".

وعاد نجم مصر البالغ عمره 29 عاما لهوايته المفضلة مع ليفربول بالنيل من شباك إنتر حين فاز فريقه 2-صفر في ذهاب ثمن النهائي.

وهو أول هدف لمحمد صلاح مع ليفربول منذ سجل ضد تشيلسي في 2 يناير الماضي.

كان لقاء تشيلسي الأخير لنجم روما وبازل السابق قبل أن يطير إلى الكاميرون للمشاركة مع منتخب مصر في كأس إفريقيا 2021.

محمد صلاح ليفربول كلوب
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