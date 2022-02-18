انتهت في إفريقيا - الهلال (0) - (0) الأهلي.. التعادل يحكم
الجمعة، 18 فبراير 2022 - 14:40
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة الأهلي ومضيفه الهلال السوداني اليوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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نهاية المباراة
ق 92 تسديدة من محمد مجدي أفشة ترتطم بالقائم!
ق 88 موفق صديق بدلا من عيد مقدم في صفوف الهلال
ق 83 حسام حسن بدلا من محمد شريف
ق78: أحمد النور بدلا من واتارا. التبديل الثاني للهلال
ق72: تبديل أول للهلال. خروج ياسر مزمل ونزول ديفيد أورومي
ق68: علي لطفي يبعد كرة بينية كاد يستغلها لاعب الهلال ليسجل
ق67: مشاركة حسين الشحات بدلا من طاهر محمد
ق64: تسديدة قوية من شريف لكن الكرة تمر فوق العارضة
ق62: عرضية من فارس عبد الله وضربة رأس لياسر مزمل لكن الكرة تصل إلى علي لطفي
ق61: مشاركة أفشة بدلا من عبد القادر
ق60: أبو عشرين يخرج من مرماه ليبعد الكرة قبل انقضاض طاهر عليها
ق58: بطاقة صفراء لمحمد هاني قائد الأهلي
ق57: صلاح الدين عادل لاعب الهلال يحصل على بطاقة صفراء بعد التحام قوي على عبد القادر
ق55: تسديدة سيئة جدا من واتارا تمر إلى ركلة مرمى
ق55: سقوط عبد المنعم إثر اصطدام قوي مع عيد مقدم
ق52: أبو عشرين يتألق ويبعد الكرة إثر تمريرة عرضية من علي معلول
ق51: خطأ للأهلي لصالح حمدي فتحي في وسط ملعب الهلال
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق47: تسديدة خطيرة من أجاجون لكن يبعدها عبد المنعم ببراعة
ق45: 3 دقائق كوقت بديل
ق45: علي لطفي يتلقى العلاج في الملعب بعد الاصطدام بمحمد واتارا
ق44: كرة خطيرة تسقط داخل منطقة جزاء الأهلي ومحمد واتارا حاول التسديد قبل أن ينقض علي لطفي ونشوب شجار بين اللاعبين
ق43: تسديدة سودانية ترتطم بحائط الأهلي والكرة تخرج إلى ركنية
ق40: ركلة حرة للهلال من بقعة قريبة من منطقة جزاء الأهلي بعد لمسة يد على ياسر إبراهيم أثناء محاولته اعتراض الكرة
ق36: ضربة رأس قوية من عبد القادر لكن الكرة تمر فوق العارضة إثر تمريرة عرضية من محمد هاني
ق34: إصابة محمد عبد المنعم بعد التحام مع إبراهيم مصطفى لاعب الهلال
ق27: انطلاقة للسريع ياسر مزمل لكن عبد المنعم يتصدى له ويبعد الكرة إلى ركنية
ق26: انطلاقة مميزة لمحمد شريف من اليسار إثر تمريرة رائعة لديانج لكن دفاع الهلال يبعد الكرة إلى ركلة ركنية
ق24: ضغط هلالي لكن صمود دفاعي للأهلي وعبد المنعم يحافظ على الكرة ببراعة إلى أن حصل على ركلة مرمى
ق21: الأهلي بدأ الخروج من مناطقه والضغط على الهلال والسيطرة على الكرة في وسط الملعب
ق19: تمريرة عرضية عالية من علي معلول لكن الكرة تذهب بعيدا إلى ركلة مرمى
ق16: تسديدة قوية من محمد هاني لكن أبو عشرين يتصدى
ق16: ركلة ركنية أولى للأهلي الذي يعتمد على الجهة اليمنى لإرسال تمريرات عرضية
ق15: تمريرة عرضية من طاهر محمد لكن الكرة تذهب في يد الحارس أبو عشرين
ق14: تمريرة عرضية من أليو ديانج لكن دفاع الهلال يبعد الكرة
ق12: خطأ لصالح الهلال في منتصف ملعب الأهلي
ق10: إصابة طاهر محمد بعد ضربة ذراع من فارس عبد الله والجهاز الفني للأهلي يعترض على الحكم. اللاعب سيكمل اللقاء برباط الرأس
ق8: تمريرة أمامية مميزة للهلال قبل أن يبعد ياسر إبراهيم الكرة لكن أصحاب الأرض يحصلون على ركلة ركنية
ق7: تسديدة قوية من عيد مقدم من داخل منطقة الجزاء لكن علي لطفي يتصدى
ق6: انطلاقة مميزة لياسر مزمل في اليمين ومرر الكرة عرضية لكن دفاع الأهلي أبعدها
ق6: سيطرة هلالية لكن دون خطورة حتى الآن على مرمى علي لطفي
ق5: تمريرة عرضية من طاهر محمد لكن الكرة تصل سهلة لحارس الهلال
ق4: تسديدة قوية من أجاجون لكن الكرة تصطدم بلاعب الأهلي
ق3: ضربة رأس للهلال والكرة تمر فوق العارضة، لكن الحكم يمنح المضيف ركلة ركنية جديدة
ق2: دفاع الأهلي يبعد الكرة من داخل منطقة الجزاء إثر رمية. الهلال يحصل على ركلة ركنية
ق1: ضغط قوي مبكر للهلال من الجهة اليمنى
بداية المباراة