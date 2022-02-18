انتهت في إفريقيا - الهلال (0) - (0) الأهلي.. التعادل يحكم

تابع مباشرة مباراة الأهلي ومضيفه الهلال السوداني اليوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق 92 تسديدة من محمد مجدي أفشة ترتطم بالقائم!

ق 88 موفق صديق بدلا من عيد مقدم في صفوف الهلال

ق 83 حسام حسن بدلا من محمد شريف

ق78: أحمد النور بدلا من واتارا. التبديل الثاني للهلال

ق72: تبديل أول للهلال. خروج ياسر مزمل ونزول ديفيد أورومي

ق68: علي لطفي يبعد كرة بينية كاد يستغلها لاعب الهلال ليسجل

ق67: مشاركة حسين الشحات بدلا من طاهر محمد

ق64: تسديدة قوية من شريف لكن الكرة تمر فوق العارضة

ق62: عرضية من فارس عبد الله وضربة رأس لياسر مزمل لكن الكرة تصل إلى علي لطفي

ق61: مشاركة أفشة بدلا من عبد القادر

ق60: أبو عشرين يخرج من مرماه ليبعد الكرة قبل انقضاض طاهر عليها

ق58: بطاقة صفراء لمحمد هاني قائد الأهلي

ق57: صلاح الدين عادل لاعب الهلال يحصل على بطاقة صفراء بعد التحام قوي على عبد القادر

ق55: تسديدة سيئة جدا من واتارا تمر إلى ركلة مرمى

ق55: سقوط عبد المنعم إثر اصطدام قوي مع عيد مقدم

ق52: أبو عشرين يتألق ويبعد الكرة إثر تمريرة عرضية من علي معلول

ق51: خطأ للأهلي لصالح حمدي فتحي في وسط ملعب الهلال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47: تسديدة خطيرة من أجاجون لكن يبعدها عبد المنعم ببراعة

ق45: 3 دقائق كوقت بديل

ق45: علي لطفي يتلقى العلاج في الملعب بعد الاصطدام بمحمد واتارا

ق44: كرة خطيرة تسقط داخل منطقة جزاء الأهلي ومحمد واتارا حاول التسديد قبل أن ينقض علي لطفي ونشوب شجار بين اللاعبين

ق43: تسديدة سودانية ترتطم بحائط الأهلي والكرة تخرج إلى ركنية

ق40: ركلة حرة للهلال من بقعة قريبة من منطقة جزاء الأهلي بعد لمسة يد على ياسر إبراهيم أثناء محاولته اعتراض الكرة

ق36: ضربة رأس قوية من عبد القادر لكن الكرة تمر فوق العارضة إثر تمريرة عرضية من محمد هاني

ق34: إصابة محمد عبد المنعم بعد التحام مع إبراهيم مصطفى لاعب الهلال

ق27: انطلاقة للسريع ياسر مزمل لكن عبد المنعم يتصدى له ويبعد الكرة إلى ركنية

ق26: انطلاقة مميزة لمحمد شريف من اليسار إثر تمريرة رائعة لديانج لكن دفاع الهلال يبعد الكرة إلى ركلة ركنية

ق24: ضغط هلالي لكن صمود دفاعي للأهلي وعبد المنعم يحافظ على الكرة ببراعة إلى أن حصل على ركلة مرمى

ق21: الأهلي بدأ الخروج من مناطقه والضغط على الهلال والسيطرة على الكرة في وسط الملعب

ق19: تمريرة عرضية عالية من علي معلول لكن الكرة تذهب بعيدا إلى ركلة مرمى

ق16: تسديدة قوية من محمد هاني لكن أبو عشرين يتصدى

ق16: ركلة ركنية أولى للأهلي الذي يعتمد على الجهة اليمنى لإرسال تمريرات عرضية

ق15: تمريرة عرضية من طاهر محمد لكن الكرة تذهب في يد الحارس أبو عشرين

ق14: تمريرة عرضية من أليو ديانج لكن دفاع الهلال يبعد الكرة

ق12: خطأ لصالح الهلال في منتصف ملعب الأهلي

ق10: إصابة طاهر محمد بعد ضربة ذراع من فارس عبد الله والجهاز الفني للأهلي يعترض على الحكم. اللاعب سيكمل اللقاء برباط الرأس

ق8: تمريرة أمامية مميزة للهلال قبل أن يبعد ياسر إبراهيم الكرة لكن أصحاب الأرض يحصلون على ركلة ركنية

ق7: تسديدة قوية من عيد مقدم من داخل منطقة الجزاء لكن علي لطفي يتصدى

ق6: انطلاقة مميزة لياسر مزمل في اليمين ومرر الكرة عرضية لكن دفاع الأهلي أبعدها

ق6: سيطرة هلالية لكن دون خطورة حتى الآن على مرمى علي لطفي

ق5: تمريرة عرضية من طاهر محمد لكن الكرة تصل سهلة لحارس الهلال

ق4: تسديدة قوية من أجاجون لكن الكرة تصطدم بلاعب الأهلي

ق3: ضربة رأس للهلال والكرة تمر فوق العارضة، لكن الحكم يمنح المضيف ركلة ركنية جديدة

ق2: دفاع الأهلي يبعد الكرة من داخل منطقة الجزاء إثر رمية. الهلال يحصل على ركلة ركنية

ق1: ضغط قوي مبكر للهلال من الجهة اليمنى

بداية المباراة