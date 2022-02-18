صن: كين يربط مستقبله في توتنام بتدعيم قائمة كونتي

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن هاري كين نجم توتنام ينتظر ضمانات من دانيل ليفي رئيس النادي لدعم المدرب أنتونيو كونتي بصفقات مميزة في الصيف المقبل.

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قائد توتنام ومنتخب إنجلترا كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن فريق سبيرز في الصيف الماضي.

لكن ليفي اشترط 160 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن المهاجم البالغ عمره 28 عاما.

وكتبت صن أن كين مقتنع بكونتي، ويراه قادرا على تحسين وضعية النادي، لذلك يأمل تدعيم الإدارة له بالإنفاق في سوق الانتقالات.

ويمتد عقد كين مع توتنام إلى 2024، فهل يمدده قريبا؟

قبل دخول كين آخر موسمين في عقده، يتمنى لاعب نورويتش سيتي وليستر سيتي السابق أن تتحسن قائمة توتنام ليصبح قادرا على المنافسة على الألقاب.

لم يتوج كين بأي لقب مع توتنام، وأبرز إنجازاته مع النادي كان وصافة دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019.

شارك كين في 369 مباراة مع توتنام وسجل 236 هدفا وأرسل 52 تمريرة حاسمة.

ويتبقى لكين، هداف كأس العالم 2018، 31 هدفا ليصبح أكثر من سجل في تاريخ توتنام، وليتجاوز جيمي جريفز الذي أحرز 266 هدفا للنادي.