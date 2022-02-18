تقرير: جافي وأراوخو.. صداع جديد في رأس لابورتا

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 12:10

كتب : FilGoal

رونالد أروخو يحتفل ضد غرناطة

تواجه إدارة برشلونة المزيد من الصعوبات في ملفات تجديد العقود للحفاظ على نجوم الفريق الواعدين، وذلك بحسب صحيفة "إل ناسيونال" الكتالونية.

وألقى التقرير الضوء على كلمات ماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي عن دراسة الإدارة للوضع الحالي خلال تقديم بيير إيميريك أوباميانج بعد انتقاله من أرسنال، وذلك للحصول على قائمة أكثر تنافسية في الموسم المقبل.

وعلى رأس المهام الحالية يأتي الحفاظ على الركائز الحالية مثل المدافع رونالد أراوخو ولاعب الوسط الواعد بابلو جافي.

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وينتهي عقدي الثنائي في صيف 2023، وبحسب الصحيفة فإن التجديد لهما ليس بهذه السهولة، كون العائد المادي السابق لم يعد كافيا بالنظر لما يقدماه حاليا.

وبسبب الوضع الاقتصادي الحالي للبلوجرانا، فإن الغالبية العظمى من كبار القارة الأوروبية يملكون الأفضلية في هذا الجانب لاستقطاب اللاعبين.

وأشارت الصحيفة إلى استعداد تشيلسي لضم أراوخو براتب قدره 7 مليون يورو، تحسبا لرحيل منتظر من سيزار أزبيليكويتا وأندرياس كريستنسن، حيث ينتهي عقدي الثنائي بنهاية الموسم الحالي.

أيضا يثير جافي البالغ من العمر 17 عاما اهتمام تشيلسي وليفربول، خصوصا وأنه يتقاضى قرابة 300 ألف يورو سنويا، وهو راتبه قبل انضمامه للفريق الأول.

وتشير الصحيفة إلى هدوء جافي في الوقت الحالي وشعوره بأن تجديد عقده قادم، لرفع شرطه الجزائي المقدر بـ50 مليون يورو.

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