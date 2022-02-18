رومانو: برشلونة قدم عرضا لـ أزبيليكويتا.. وتشيلسي يتمنى استمرار اللاعب

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 11:54

كتب : FilGoal

سيزار أزبيليكويتا

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس الموثوق إن برشلونة قدم عرضا لسيزار أزبيليكويتا مدافع تشيلسي.

وكتب رومانو عبر تويتر "برشلونة قدم عرضا مدته عامين لأزبيليكويتا مع خيار التمديد لموسم ثالث".

وأضاف "المفاوضات بدأت في ديسمبر وبرشلونة ينتظر قرار اللاعب".

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وأتم "تشيلسي يتمنى استمرار أزبيليكويتا لكن اللاعب لم يتواصل مع المسؤولين حتى الآن".

وينتهي عقد قائد تشيلسي في يونيو المقبل، يأمل فريق بلاوجرانا الظفر بخدماته ليعود إلى بلده إسبانيا بعد 12 عاما.

مدافع أوساسونا السابق انتقل إلى مارسيليا في 2010 وبدأ مشواره مع تشيلسي قبل 10 سنوات.

توج أزبيليكويتا (32 عاما) بثمانية ألقاب مع تشيلسي.

مثل النادي في 459 مباراة وسجل 15 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

ودافع عن ألوان إسبانيا في 36 مباراة وسجل هدفا.

شارك في كأس العالم 2014 ويورو 2016 وسجل في شباك كرواتيا في يورو 2020.

أزبيليكويتا تشيلسي برشلونة
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