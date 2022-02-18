تشكيل الأهلي - عبد المنعم وعبد القادر ومحمد شريف يواجهون الهلال
الجمعة، 18 فبراير 2022 - 13:35
كتب : حسام نور الدين
أعلن الأهلي تشكيله لمواجهة مضيفه الهلال السوداني اليوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وجاء التشكيل بداية من حارس المرمى:
علي لطفي
علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني
عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج
أحمد عبد القادر- محمد شريف - طاهر محمد
البدلاء
رامي ربيعة ـ حسام حسن ـ حسين الشحات ـ محمد مجدي "أفشة" ـ محمود وحيد ـ محمد محمود ـ كريم فؤاد ـ لويس ميكيسوني ـ مصطفى شوبير
📋اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوداني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا 🦅💪👌#يلا_يا_أهلي #أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/SyCtMJvg8C— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 18, 2022
ويستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة الهلال وكان لقاؤه في الجولة الأولى ضد المريخ قد تأجل بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.
وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء وتنقلها قناة BeIN 3.
وفي الجولة الأولى خسر الهلال أمام مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدف.