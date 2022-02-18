تشكيل الأهلي - عبد المنعم وعبد القادر ومحمد شريف يواجهون الهلال

أعلن الأهلي تشكيله لمواجهة مضيفه الهلال السوداني اليوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل بداية من حارس المرمى:

علي لطفي

علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج

أحمد عبد القادر- محمد شريف - طاهر محمد

البدلاء

رامي ربيعة ـ حسام حسن ـ حسين الشحات ـ محمد مجدي "أفشة" ـ محمود وحيد ـ محمد محمود ـ كريم فؤاد ـ لويس ميكيسوني ـ مصطفى شوبير

📋اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوداني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا 🦅💪👌#يلا_يا_أهلي #أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/SyCtMJvg8C — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 18, 2022

ويستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة الهلال وكان لقاؤه في الجولة الأولى ضد المريخ قد تأجل بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء وتنقلها قناة BeIN 3.

وفي الجولة الأولى خسر الهلال أمام مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدف.