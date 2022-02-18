تشكيل الأهلي - عبد المنعم وعبد القادر ومحمد شريف يواجهون الهلال

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 13:35

كتب : حسام نور الدين

الأهلي يتسلم برونزية كأس العالم للأندية 2021

أعلن الأهلي تشكيله لمواجهة مضيفه الهلال السوداني اليوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل بداية من حارس المرمى:

علي لطفي

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علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج

أحمد عبد القادر- محمد شريف - طاهر محمد

البدلاء

رامي ربيعة ـ حسام حسن ـ حسين الشحات ـ محمد مجدي "أفشة" ـ محمود وحيد ـ محمد محمود ـ كريم فؤاد ـ لويس ميكيسوني ـ مصطفى شوبير

ويستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة الهلال وكان لقاؤه في الجولة الأولى ضد المريخ قد تأجل بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء وتنقلها قناة BeIN 3.

وفي الجولة الأولى خسر الهلال أمام مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدف.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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