لامبارد: دي بيك لاعب رائع.. أعجبني منذ قدومه

أشاد فرانك لامبارد مدرب إيفرتون بلاعبه دوني فان دي بيك المنضم حديثا إلى الفريق على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم.

وقال لامبارد للصحفيين:"أعجبني جدا، على المستوى الاحترافي، منذ تحدثت معه ورأيته يتدرب، أُعجبت به كثيرا، بمستوى لياقته وجاهزيته".

وواصل "لاعب رائع. عندما أفكر في الوقت الذي قضاه مع يونايتد، لم تكن تجربة سهلة بسبب اختلاف التجربة، وأنا واثق أن الأمر كان صعبا عليه. لقد أظهر أنه عندما تحافظ على تركيزك وعملك تستطيع تجاوز الأمر".

وأتم "سيحترمك الناس دوما بسبب ذلك. أتمنى أن تكون لديه الفرصة الآن لإظهار قدراته بشكل دوري، آمل ذلك".

وعاني دي بيك (24 عاما) في يونايتد منذ انتقاله للفريق في سبتمبر 2020 قادما من أياكس مقابل 39 مليون يورو.

وشارك دي بيك في 50 مباراة مع يونايتد وسجل هدفين وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وفي إيفرتون شارك دي بيك بديلا أمام نيوكاسل يونايتد قبل أن يبدأ أساسيا ضد ليدز يونايتد حين فاز ناديه بنتيجة 3-صفر.