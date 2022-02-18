إيجالو عن مانشستر يونايتد: أفتخر أمام أبنائي أني لعبت في أفضل ناد بالعالم

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 11:11

كتب : FilGoal

إيجالو

أعرب أوديون إيجالو لاعب نيجيريا والهلال السعودي عن سعادته بتجربته القصيرة مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

في يناير 2020 استعار يونايتد المهاجم من شينوا الصيني لمدة عام، قبل أن ينتقل في فبراير 2021 إلى الشباب السعودي وفي يناير الماضي ارتدى القميص الأزرق للهلال.

وقال إيجالو (32 عاما) لـESPN:"في المستقبل تريد شيئا لتظهره لأولادك، كنت أحدثهم عن مانشستر يونايتد، تجربتي هناك".

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وواصل "تركت أولد ترافورد ورأسي مرفوع لأنه كان فريق أحلامي ولا يضمن المرء تحقيق حلمه. أنا عشت التجربة يوميا، ممتن لذلك".

واستمر "لأكون أول نيجيري يلعب هناك وحتى الآن النيجيري الوحيد، هذا إنجاز عظيم لي، كنت جيدا، لذا أنا سعيد بالتجربة. أشكر ربي أني لعبت في أكبر ناد في العالم. حين تقول ماذا يمكنني أن أفعل أفضل من ذلك؟ أعتقد أني فعلت كل شيء كان مطلوبا مني. عملت بكد وسجلت أهدافا".

وأردف "سأظل مشجعا ليونايتد حتى الموت. لا أمانع العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، سأتمسك بالأمر لو كان متاحا. لكني سعيد بفريقي الحالي وبمشاركتي في المباريات باستمرار. لو جاءني الدوري الإنجليزي سأدرس الأمر".

شارك إيجالو في 23 مباراة مع فريق الشياطين الحمر وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

مثل إيجالو أندية جوليوس بيرجر النيجيري ولين النرويجي وأودينيزي وتشيزينا الإيطاليين وغرناطة الإسباني وواتفورد الإنجليزي.

ويمتد عقده مع الهلال إلى 2023.

ودافع عن ألوان نيجيريا في 36 مباراة وسجل 16 هدفا وشارك في كأس العالم 2018.

إيجالو مانشستر يونايتد
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