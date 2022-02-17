مدرب ساجرادا لـ في الجول: سنلعب ضد الزمالك على الفوز.. وشاهدت دقائق من مواجهتهم ضد بترو أتليتكو

الخميس، 17 فبراير 2022 - 23:36

كتب : محمد عبد العظيم

روكي سابيري

شدد روكي سابيري المدير الفني لنادي ساجرادا الأنجولي على لعب الفريق ضد الزمالك على الفوز لاستمرار حظوظ الفريق في البطولة.

ويحل الزمالك ضيفا على ساجرادا يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال روكي سابيري لـ FilGoal.com: "مجموعتنا صعبة وقوية مع فرق لديهم خبرات ومتمرسين في دوري أبطال إفريقيا ونحن نشارك للمرة الأولى".

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وأضاف "شاهدت بعض الدقائق من مباراة الزمالك وبترو أتليتكو حيث كنا في طريقنا للعودة من المغرب".

وأردف "سنلعب ضد الزمالك على الفوز لاستمرار حظوظنا في البطولة، الزمالك فريق جيد ولديه العديد من اللاعبين الكبار نأمل في تحقيق الفوز في هذه المباراة".

وأكمل "بالطبع لا نلعب في ملعبنا بعد رفض كاف اللعب عليه وسنلعب في ملعب 11 نوفمبر في العاصمة لواندا".

وأتم "أثق أن جماهيرنا ستكون حاضرة وبقوة رغم بُعد المسافة ونسعى لإسعادهم".

وسقط ساجرادا في فخ الخسارة ضد الوداد في الجولة الأولى أمام الوداد بثلاثية دون رد، بينما تعادل الزمالك مع بترو أتليتكو بنتيجة 2-2.

ساجرادا روكي سابيري الزمالك في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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