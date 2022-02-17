مؤتمر مدرب الهلال السوداني: الجماهير ملح كرة القدم.. ونهدف إثبات شخصيتنا وفرضها

كشف الإسباني دانيال خيمنيز مدرب عام الهلال السوداني أنهم سيواجهون الأهلي بعقلية "فرض الشخصية الفنية للفريق".

ويستعد الأهلي للقاء الهلال في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا غدا الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وقال خيمينز في المؤتمر الصحفي: "مواجهة الأهلي صعبة، وستكون تنافسية جدا، وسنخوضها بقوة".

وعلق على تأثير غياب الجماهير غدا بعد قرار كاف، قائلا: "علمت بالقرار متأخرا، لكن الجماهير ستبقى ملح كرة القدم ومتعتها".

وتابع "غياب الجماهير سيحرم اللاعبين من متعتهم، وسنلعب مباراة وكأننا خارج الديار، رغم أن الجولة الأولى شهدت حضور الجماهير".

وعن لقاء الأهلي: "لدينا رؤية نخوض بها أي مباراة تنافسية، وهي العمل على إثبات شخصيتنا وفرضها".

وأردف "نعرف قيمة الأهلي، لكن لكل مباراة ظروفها. خضنا الإعداد برؤية واضحة، لتجهيز الفريق لكل المباريات القوية التي تنتظره في دوري الأبطال".

وأتم عن غياب المهاجم محمد عبد الرحمن قائلا: "لا ننكر أهمية عبد الرحمن، لكننا نمتلك بدلاء ينتظرون الفرصة ليقدموا أنفسهم بشكل جيد، وأعتقد أنهم سيعوضونه بنجاح".

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.