منافس الزمالك - تقرير مغربي: راحة 10 أيام للاعب الوداد بسبب إصابة في الرأس

سيغيب بديع أووك لاعب الوداد المغربي لمدة 10 أيام، وهو ما قد يعني غيابه عن مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الوداد يوم 26 فبراير في المغرب على ملعب محمد الخامس في إطار الجولة الثالثة.

وكشف موقع "Le 360 Sport" المغربي غياب أووك لمدة 10 أيام للراحة قبل استئناف التدريبات.

وتعرض الجناح البالغ 26 عاما لإصابة على مستوى الرأس بعد التحام هوائي مع حارس فريق سريع وادي زم في الجولة 17 من الدوري المغربي.

ولم يسافر أووك مع بعثة الوداد إلى أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وبالإضافة لغياب أووك عن بعثة الوداد غاب أيضا: زهير المترجي ومحمد رحيم وأيوب العملود.

وكان الزمالك قد استهل مشواره بالتعادل مع بترو أتليتكو الأنجولي، فيما فاز الوداد على ساجرادا بثلاثية دون رد.