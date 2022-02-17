مران الزمالك – تدريبات بدنية وتقسيمة قوية في أول تدريب بأنجولا

خاض الزمالك اليوم الخميس مرانه الأول في أنجولا استعدادا لملاقاة ساجرادا إسبرانسا في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك منافسه الأنجولي يوم السبت في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتدرب الزمالك على ملعب كوكوريس الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق لساعة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وتقسيمة قوية في ختام المران.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك غدا الجمعة مرانه الرئيسي على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

وحرص السفير المصري في أنجولا محمد صفوت على حضور المران لمؤازرة الفريق.

كما وجه السفير دعوة لبعثة الزمالك لتناول العشاء مساء اليوم.

وكان الزمالك تعادل مع بترو أتليتكو في الجولة الأولى في القاهرة بهدفين لكل فريق.

فيما خسر ساجراد من الوداد بثلاثية دون رد في المغرب.