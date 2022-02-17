وكيل أبو جبل لـ في الجول: هناك تفاوض مع النصر لكن الأولوية لـ الزمالك

الخميس، 17 فبراير 2022 - 21:10

كتب : بسام أبو بكر إبراهيم رمضان

محمد أبو جبل يحتفل بالتصدى ركلة جزاء الكاميرون

أوضح مصطفي أبو جبل شقيق ووكيل محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك حقيقة توقيعه لصالح النصر السعودي.

وانتشرت بعض الأنباء في الصحف السعودية اليوم الخميس حول توصل النصر لاتفاق مع أبو جبل لينضم بمقتضاه للفريق الملقب بالعالمي نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

وقال مصطفى أبو جبل لـ FilGoal.com: "نعم هناك تفاوض من النصر السعودي لكن لم يتم التوصل لاتفاق".

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وشدد "والزمالك هو الأولوية الأولى لمحمد أبو جبل".

وأردف "خلال الأيام المقبلة سنجتمع مع رئيس نادي الزمالك لمناقشة تجديد التعاقد".

وأوضح عن التوقيع للنصر: "ما يقال ليس له أي أساس من الصحة".

وشدد قائلا: "والله ما حصل ولم يوقع للنصر".

وأضاف "أبو جبل يركز مع فريقه لمباراة السبت أمام ساجرادا بطل أنجولا في دوري الأبطال".

وكشف أيضا مسلي آل معمر رئيس النصر السعودي لـ FilGoal.com موقف ناديه من الصفقة. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك للقاء ساجرادا في بعد غد السبت في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وينتهي تعاقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وتحدث أبو جبل في وقت سابق لقناة "بي بي سي" عن التجديد قائلا: "لم أحسم قراري بالتجديد مع الزمالك. مبدئيا لم أساوم نادي الزمالك على أموال أبدا".

وأتم أبو جبل حديثه "حتى حينما بدأنا المفاوضات قلت للمسؤولين أنتم تعرفون ظروفي ووقعت على بياض من قبل ورأيتم في الفترة السابقة أدائي وأريد فقط أن أشعر بتقديري". (طالع المزيد من التفاصيل حول حديث أبو جبل عن تجديد تعاقده مع الزمالك)

الزمالك محمد أبو جبل النصر
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