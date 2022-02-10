أبو جبل: لم أحسم قراري من التجديد لـ الزمالك.. أريد الشعور بتقديري بعد ما قمت به

الخميس، 10 فبراير 2022 - 22:54

كتب : FilGoal

تصدي أبو جبل - مصر × السنغال

لم يحسم محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك قراره من تجديد تعاقده مع النادي الأبيض حتى الآن.

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

الزمالك

وتحدث أبو جبل لقناة "سي بي سي" قائلا: "لم أحسم قراري بالتجديد مع الزمالك. مبدئيا لم أساوم نادي الزمالك على أموال أبدا".

وواصل "عندما انتقلت للزمالك المرة الأولى 2013-2014 فزنا بالدوري وكأس مصر ورحلت في 2016 وتركت الكثير من الأموال للرحيل".

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وأردف "كان لي مستحقات وعندما انتهى تعاقدي لم أطالب بها ولم أطلب من أي شخص حتى هاتفيا تلك المستحقات لأن الزمالك نادي كبير وهو الذي تسبب في معرفة الناس بأبو جبل".

وأكمل حارس مرمى منتخب مصر حديثه "كنت أعرف أنني سأعود للزمالك مجددا وحتى مع عودتي لم أتحدث في أي شيء يخص الأموال ولم أضغط من أجل أي شيء ووقعت على بياض".

واستدرك "بعد ذلك رأيت أن الرقم الذي تم وضعه لي ليس به مساواة مع ما نراه لكنني رضيت بما حدث وأكملت، وحينما تحدثت الإدارة السابقة معي في التجديد لم أتحدث في أي شيء يتعلق بالمال".

وأضاف "قلت لهم إنني انتقلت للنادي وأنا الحارس رقم 3 وقلت لهم لفظا لا يوجد مشكلة والملعب هو الفيصل بيننا، ولم أعلن أو أتحدث من قبل حول طلبي مبلغا معينا للاستمرار هذه معلومة خاطئة".

وأتم أبو جبل حديثه "حتى حينما بدأنا المفاوضات قلت للمسؤولين أنتم تعرفون ظروفي ووقعت على بياض من قبل ورأيتم في الفترة السابقة أدائي وأريد فقط أن أشعر بتقديري".

وينتهي تعاقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

أبو جبل الزمالك
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