رئيس النصر السعودي لـ في الجول: ضم أبو جبل؟ 1000 وكيل عرضه علينا.. ولم نتخذ قرارنا حتى الآن

الخميس، 17 فبراير 2022 - 20:46

كتب : حامد وجدي

محمد أبو جبل - مصر × السنغال

قال مسلي آل معمر رئيس النصر السعودي إن ناديه لم يتخذ قراره حتى الآن بشأن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر حتى الآن.

وانتشرت بعض الأنباء في الصحف السعودية اليوم الخميس حول توصل النصر لاتفاق مع أبو جبل لينضم بمقتضاه للفريق الملقب بالعالمي نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

وتحدث رئيس النصر لـFilGoal.com قائلا: "تم عرض أبو جبل علينا من أكثر من 1000 ألف".

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وشدد "لم نتخذ قرارنا حتى الآن بالتعاقد معه من عدمه".

وعما يثار حول التوصل لاتفاق لضم أبو جبل قال مسلي آل معمر: "فترة التسجيل مغلقة وكما قلت لم نتخذ قرارنا حتى الآن".

وينتهي تعاقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وتحدث أبو جبل في وقت سابق لقناة "بي بي سي" عن التجديد قائلا: "لم أحسم قراري بالتجديد مع الزمالك. مبدئيا لم أساوم نادي الزمالك على أموال أبدا".

وأتم أبو جبل حديثه "حتى حينما بدأنا المفاوضات قلت للمسؤولين أنتم تعرفون ظروفي ووقعت على بياض من قبل ورأيتم في الفترة السابقة أدائي وأريد فقط أن أشعر بتقديري". (طالع المزيد من التفاصيل حول حديث أبو جبل عن تجديد تعاقده مع الزمالك)

أبو جبل الزمالك النصر
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