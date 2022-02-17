برونو فيرنانديز يتحدث عن المقارنة مع صلاح وهاري كين

تحدث برونو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد عن المقارنة بينه وبين محمد صلاح وهاري كين لاعبي ليفربول وتوتنام.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد محمد صلاح النادي : ليفربول

ومنذ انضمام اللاعب البرتغالي إلى يونايتد قبل عامين قادما من سبورتنج لشبونة لا يوجد لاعب ساهم في تسجيل وصناعة الأهداف أكثر منه سوى صلاح وهاري كين.

وفي موسم 2020-2021 و2021-2022 من الدوري الإنجليزي يعد أكثر المساهمين بالأهداف كالتالي:

محمد صلاح - سجل 27 هدفا + صنع 25 = 52

هاري كين – 37 هدفا + 7 = 44

برونو فيرنانديز – 30 هدفا + 13 = 43

وعن هل يدرك تلك الإحصائيات ومنافسته مع اللاعبين أجاب في تصريحاته لموقع مانشستر يونايتد الرسمي قائلا: "لا أفكر فيها كثيرا".

واستدرك "لدينا تلفاز في التدريبات وأحيانا تعُرض تلك الإحصائيات لكنني لا أقلق حيالها".

وواصل "بالطبع أود تقديم الأفضل عن الموسم الماضي وأرغب دائما في التحسن وتسجيل أهداف أكثر وصناعة أكثر وخلق فرص أكثر لزملائي".

وشدد "لكن أهم شيء هو ما تقوم به في الملعب وأن تقوم به كل مباراة وأن تواصل التحسن".

وعن المقارنة قال: "إنه لشرف كبير أن أتواجد في تلك القائمة فمنذ أن جئت إلى هنا وأكون بالمقارنة مع هاري كين وسجلت الكثير من الأهداف في الموسم الماضي".

وواصل "هاري كين كان أكثر من صنع الأهداف أكثر من صلاح بتمريرة واحدة، وصلاح كان رائعا لقد سجل الكثير من الأهداف لذا فالتواجد في تلك القائمة معه بسبب المساهمات في تسجيل وصناعة الأهداف هو دائما متعة".

وأتم اللاعب الملقب بالساحر تصريحاته "إن هذا الأمر يجعلك تشعر بالفخر لأنني أعلم أن هناك الكثير في المستقبل وأعتقد أنني أستطيع أن أفضل ما هو أفضل بكثير وسأفعل ذلك بالتأكيد".