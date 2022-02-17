الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد 19 جولة.. باولو في الصدارة

الخميس، 17 فبراير 2022 - 18:45

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - بحري

انتهت مباريات الجولة 19 من دوري الدرجة الثانية من مجموعة بحري فكيف أصبح ترتيب الهدافين؟

حسام سلامة "باولو" مهاجم بايونيرز سجل 10 أهداف ويواصل تألقه مع فريقه.

وإليكم ترتيب الهدافين في مجموعة بحري.

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وتعرف من هنا على أحداث الجولة 19 من الدوري.

مجموعة بحري الدرجة الثانية
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