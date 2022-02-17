الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد 19 جولة.. باولو في الصدارة

انتهت مباريات الجولة 19 من دوري الدرجة الثانية من مجموعة بحري فكيف أصبح ترتيب الهدافين؟

حسام سلامة "باولو" مهاجم بايونيرز سجل 10 أهداف ويواصل تألقه مع فريقه.

وإليكم ترتيب الهدافين في مجموعة بحري.

حسام باولو بعمر الـ38 في صدارة هدافي مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية✨ pic.twitter.com/U4BD7JPvN6 — FilGoal (@FilGoal) February 17, 2022

وتعرف من هنا على أحداث الجولة 19 من الدوري.