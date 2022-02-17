الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد 19 جولة.. باولو في الصدارة
الخميس، 17 فبراير 2022 - 18:45
كتب : FilGoal
انتهت مباريات الجولة 19 من دوري الدرجة الثانية من مجموعة بحري فكيف أصبح ترتيب الهدافين؟
حسام سلامة "باولو" مهاجم بايونيرز سجل 10 أهداف ويواصل تألقه مع فريقه.
وإليكم ترتيب الهدافين في مجموعة بحري.
حسام باولو بعمر الـ38 في صدارة هدافي مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية✨ pic.twitter.com/U4BD7JPvN6— FilGoal (@FilGoal) February 17, 2022
وتعرف من هنا على أحداث الجولة 19 من الدوري.
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