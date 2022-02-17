الدرجة الثانية – الانتصار الأول لـ صيد المحلة.. وصدارة الأولمبي مستمرة

الخميس، 17 فبراير 2022 - 17:55

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

حقق صيد المحلة انتصاره الأول في الموسم الجاري من دوري الدرجة الثانية ضمن منافسات مجموعة بحري عقب الفوز على كفر الشيخ.

وأقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة 19 من المسابقة.

وفاز صيد المحلة على كفر الشيخ بهدف دون رد سجله محمد الدسوقي من ركلة جزاء.

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وانتصر الأولمبي على بايونيرز بهدف دون رد سجله محمد حمبوزو.

وتعادل سبورتنج مع حرس الحدود سلبيا بدون أهداف مع حرس الحدود وهي ذات نتيجة مباراة دكرنس مع بلدية المحلة.

وانتصر الحمام على الزرقا بهدفين لهدف، تقدم عبد الرحمن سمير موسى للزرقا وتعادل محمد معوض للحمام.

قبل أن يسجل عبد الرحيمن عموري هدف الفوز للحمام.

وفاز المصري بالسلوم على ألعاب دمنهور بهدفين لهدف، تقدم علي محمد علي للمصري بالسلوم.

وأدرك جلال الشرقاوي لألعاب دمنهور ثم سجل جابر سالم هدف الفوز للمصري بالسلوم.

وانتصر أبو قير للأسمدة على الرجاء بخماسية دون رد سجلها هاني السيد وإسلام نبيل وإبراهيم سعيد ومحمد كريسبو وإسلام حمدينو.

وفاز المجد السكندري على المنصورة بهدف دون رد سجله محمد السعيد.

بتلك النتائج واصل الأولمبي تصدره للمجموعة بـ41 نقطة مقابل 38 نقطة لحرس الحدود ثم 34 نقطة لكفر الشيخ.

وجاء أبو قير للأسمدة رابعا بـ31 نقطة بفارق الأهداف عن دكرنس ثم بلدية المحلة سادسا بـ30 نقطة.

يحتل المجد السكندري المركز السابع بـ29 نقطة ثم 25 نقطة لبايونيرز ثم المنصورة ثامنا بـ25 نقطة ثم المصري بالسلوم عاشرا بـ23 نقطة.

وجاء سبورتنج في المركز الـ11 بـ23 نقطة يليه الحمام بـ20 نقطة ثم ألعاب دمنهور بـ17 نقطة ثم الزرقا بـ12 نقطة ثم الصيد بالمحلة بـ11 نقطة.

ويأتي الرجاء في المركز الـ16 والأخير بثماني نقاط.

الدرجة الثانية مجموعة بحري صيد المحلة سبورتنج
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