مولر: مباراتنا ضد سالزبورج كانت ممتعة لهذه الأسباب

يرى توماس مولر نجم بايرن ميونيخ الألماني أن المباراة التي تعادل فيها فريقه مع ريد بول سالزبورج النمساوي كانت مواجهة ممتعة لعدة أسباب.

أحبط بايرن مفاجأة سالزبورج الذي كاد أن يخطف فوزا تاريخيا أمام العملاق الألماني، وتعادل معه في الوقت القاتل بهدف لكل فريق في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال مولر في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يجب أن أعترف أن المباراة كانت ممتعة حتى لو أننا عانينا فيها أكثر مما كنا نتمنى".

وأضاف "كان ذلك بسبب سالزبورج الذي لعب جيدا، كما كان لدينا أيضا الكثير من الفرص الجيدة التي أهدرناها".

وتابع الدولي الألماني "لم نظهر رد فعل في الشوط الثاني فحسب، بل تفوقنا بشكل كبير".

وأكمل "أجواء المباراة كانت رائعة، علينا أن ننسب الفضل للجماهير. هذا هو الشكل الذي تريد أن ترى فيه كرة القدم".

بعد الهدف المفاجئ لتشوكوبويكي جونيور آدمو في شباك بايرن، اندفع العملاق الألماني للهجوم في محاولة لإحراز التعادل، لكن حارس ودفاع سالزبورج لم يسمحا بذلك.

وفي الوقت القاتل وعندما ظن الجميع أن المباراة سنتهي بفوز سالزبورج، نجح الفرنسي كينجيسلي كومان في تسجيل هدف تعادل بايرن ميونيخ في الدقيقة 89.

لتؤجل مواجهة الحسم بين الفريقين إلى لقاء الإياب في ميونيخ.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في ملعب أليانز أرينا يوم 8 مارس المقبل.

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ويشارك الفريق النمساوي لأول مرة في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.