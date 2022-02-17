ربيعة: مشوار دور المجموعات يحتاج إلى التركيز.. وكأس العالم للأندية انتهت ونستعد للهلال

يرى رامي ربيعة مدافع الأهلي أن دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يحتاج إلى التركيز.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال السوداني في الثالثة من عصر غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال "مشوار دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يحتاج إلى التركيز".

وأضاف "نحترم الهلال السوداني الذي يعد من الفرق الكبيرة التي تمتلك الطموح المشروع في البطولة".

وتابع "بطولة كأس العالم للأندية انتهت، والفريق يعيش في حالة من التركيز؛ استعدادا لمواجهة الهلال التي تعد ضربة البداية للفريق في دور المجموعات".

واختتم رامي ربيعة تصريحاته "يسعى الفريق من خلال ذلك لتحقيق نتيجة إيجابية".

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.