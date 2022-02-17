مؤتمر موسيماني: هدفنا دوري الأبطال.. لعبنا في أجواء أصعب من قبل

الخميس، 17 فبراير 2022 - 16:14

كتب : حسام نور الدين

مؤتمر موسيماني قبل مواجهة الهلال

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على كون هدف الفريق الأساسي، هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر، والثالثة على التوالي.

وتحدث موسيماني في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال السوداني في مستهل مشوار الأحمر في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا: "الأهلي يعيش حالة عالية من التركيز للخروج بنتيجة إيجابية في أول مباراة بدوري المجموعات أمام الهلال السوداني".

وشدد "الفريق هدفه الأساسي هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا. جاهزون لمباراة الهلال، ودائما ضربة البداية في دور المجموعات تكون صعبة، وجميع الفرق تكون فرصها متساوية والدوافع كبيرة، عكس المواجهات التي تقام في نهاية دور المجموعات، عندما تنحصر المنافسة على الوصول إلى ربع النهائي".

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وأكد "الأهلي دائما ما يلعب على الفوز في كل مباراة، وهذا ليس معناه أن مواجهة الهلال ستكون سهلة. ستكون صعبة على الفريقين".

وأردف "الأهلي يلعب في جميع الأجواء سواء في درجة حرارة عالية أو منخفضة، وأن أي نادٍ كبير لا يتأثر بالأجواء، ضد فيتا كلوب العام الماضي لعبنا في درجة حرارة أعلى وحققنا الفوز".

وأوضح "الأهلي نادٍ كبير ولديه تاريخ وأرقام قياسية وإنجازات كثيرة، ويسعى دائما إلى تحقيق الفوز، المعيار الأساسي بين الفريقين هو الأداء في الملعب.الجيل الحالي من لاعبي الأهلي عقليته محترفة، والجميع جاهزون دائما على المستوى الذهني".

وأتم "الأهلي حطم العديد من الأرقام بشكل جيد، مثلا أمام مونتيري وضد فريق حقق الفوز على الأهلي مرتين، ولكن في النسخة الأخيرة من مونديال الأندية تمكن الأهلي من تحقق الفوز ونجح في التتويج بالميدالية البرونزية للعام الثاني على التوالي والثالثة في تاريخه".

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صنداونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

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