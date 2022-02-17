كراوتش يعلق على تحقيق محمد صلاح لرقمه المميز بشكل ساخر

علق بيتر كراوتش مهاجم إنجلترا السابق بشكل ساخر على تحقيق محمد صلاح لرقم قياسي لم يحققه من قبل سوى المهاجم فارع الطول.

وأصبح صلاح هو ثاني لاعب فقط يسجل أمام كل من ميلان وإنتر في نفس موسم دوري أبطال أوروبا، بعد بيتر كراوتش لتوتنام في موسم 2010-2011.

وقال كرواتش مازحا: "هذا هو الرقم القياسي الذي أراد صلاح الوصول إليه".

وأضاف عبر حسابه الشخصي على تويتر "أحسنت مو، يجب أن تكون فخورا للغاية".

صلاح هز شباك إنتر بهدف متأخر في لقاء ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الذي انتهى بفوز ليفربول 2-0.

وكان قائد منتخب مصر قد سجل في شباك ميلان في مباراة مرحلة المجموعات بملعب سان سيرو ديسمبر الماضي.

7 أرقام مميزة حققها محمد صلاح بهدفه ضد إنتر

وتقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم 8 مارس المقبل.



















































ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017، وقد حطم العديد من الأرقام القياسية.

في 232 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 149 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.