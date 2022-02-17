7 أرقام مميزة حققها محمد صلاح بهدفه ضد إنتر

الخميس، 17 فبراير 2022 - 12:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

كتب محمد صلاح نجم ليفربول صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين هز شباك إنتر في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وحل ليفربول ضيفا على إنتر في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال وانتصر بثنائية نظيفة.

وهناك عدة أرقام مميزة حققها محمد صلاح بهدفه في مباراة إنتر، يستعرضها FilGoal.com في السطور التالية.

أخبار متعلقة
إنزاجي: نأمل ألا نواجه ليفربول في كل مباراة.. وإنتر استحق المزيد ولكن الأداء يبشر بالخير فيدال: اتفق مع كلوب.. هذه مباراة دوري أبطال أوروبا التي أفضلها كلوب: هذا سبب استبدال جوتا.. والقواعد التحكيمية ستقتلني يوما ما تقييم صلاح أمام إنتر من الصحف الإنجليزية

- مواجهة إنتر كانت المباراة رقم 50 لصلاح في دوري الأبطال مع الريدز.

- سجل النجم المصري 33 هدفا في أول 50 مباراة له في البطولة مع ليفربول، فقط كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي سجلا المزيد من الأهداف مع أنديتهما خلال أول 50 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

فقد أحرز رونالدو 51 هدفا في أول 50 مباراة له مع ريال مدريد بينما سجل ليفاندوفسكي 36 هدفا مع بايرن ميونيخ.

- عزز صلاح رقمه القياسي بالتسجيل في 8 مباريات أوروبية متتالية خارج ملعب أنفيلد.

يحمل رونالدو حاليا الرقم القياسي لعدد الأهداف المتتالية خارج الأرض، حيث سجل في 12 مباراة متتالية خارج ملعبه أثناء فترته مع ريال مدريد.

لن يتمكن صلاح من تحطيم هذا الرقم القياسي في الموسم الحالي، فهو أمامه مباراة في ربع النهائي وأخرى في نصف النهائي، خارج ملعب أنفيلد، لو نجح ليفربول في عبور كل العقبات.

- محمد صلاح سجل في 10 من آخر 12 مباراة له في دوري أبطال أوروبا، بمجموع 12 هدفا.

- سجل صلاح 34 هدفا أوروبيا لليفربول، كلها في دوري الأبطال، وهو يطارد الرقم القياسي لستيفن جيرارد بتسجيل 41 هدفا للفريق الإنجليزي في جميع المسابقات الأوروبية.

- أفضل حصيلة لصلاح في موسم واحد بدوري الأبطال كانت 11 هدفا، سجلهم في 15 مباراة بموسم 2017-2018.

- محمد صلاح هو ثاني لاعب فقط يسجل أمام كل من ميلان وإنتر في نفس موسم دوري أبطال أوروبا، بعد بيتر كراوتش لتوتنام في موسم 2010-2011.

- الرحلة كانت السابعة لقائد منتخب مصر إلى سان سيرو لمواجهة ميلان أو إنتر.

- سجل صلاح في سان سيرو لثلاثة فرق مختلفة، لفيورنتينا ضد إنتر في 2015، ولروما ضد ميلان في 2016 ، قبل هدفه بشباك الروسونيري في ديسمبر الماضي بقميص الريدز، وهدف الأربعاء في إنتر.

- أصبح الدولي المصري على بعد هدف من الوصول لهدفه رقم 150 مع ليفربول، فقد سجل 149 هدفا في 232 مباراة.

وتقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم 8 مارس المقبل.

محمد صلاح ليفربول إنتر
نرشح لكم
إنزاجي: نأمل ألا نواجه ليفربول في كل مباراة.. وإنتر استحق المزيد ولكن الأداء يبشر بالخير فيدال: اتفق مع كلوب.. هذه مباراة دوري أبطال أوروبا التي أفضلها تقييم صلاح أمام إنتر من الصحف الإنجليزية كلوب: هذا سبب استبدال جوتا.. والقواعد التحكيمية ستقتلني يوما ما عودة الملك.. صلاح وفيرمينو يعاقبان إنتر على إهدار الفرص ويخطفان الفوز لليفربول الحسم في ألمانيا.. بايرن يحبط مفاجأة سالزبورج ويتعادل في الوقت القاتل انتهت ليلة الأبطال - سالزبورج (1)-(1) بايرن ميونيخ انتهت ليلة الأبطال – إنتر ميلان (0) - (2) ليفربول.. انتصار قاتل للريدز
أخر الأخبار
سباليتي: مواجهة برشلونة هي مباراة الأحلام التي يريد نابولي الفوز بها دقيقة | أوروبا
7 أرقام مميزة حققها محمد صلاح بهدفه ضد إنتر 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إنزاجي: نأمل ألا نواجه ليفربول في كل مباراة.. وإنتر استحق المزيد ولكن الأداء يبشر بالخير 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
وفاة أحمد مصطفى "أبو الأشبال" نجم الزمالك السابق 34 دقيقة | مصر
فيدال: اتفق مع كلوب.. هذه مباراة دوري أبطال أوروبا التي أفضلها 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
موعد تدريب الأهلي والاجتماع الفني لمواجهة الهلال.. وجلسة بين العامري فاروق وعبد الحفيظ ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول سبب قرار منع جمهور الهلال ضد الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تقييم صلاح أمام إنتر من الصحف الإنجليزية ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض