كونتي: قائمة توتنام ضعيفة.. وأدركت الآن أن هذه هي رؤية النادي

كشف أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنام أنه أدرك حاليا أن رؤية النادي هي عدم التعاقد مع لاعبين ذوي خبرة.

ويرى كونتي أن قائمة توتنام الحالية ضعيفة مع رحيل لاعبين مهمين والتعاقد مع لاعبين شباب ولكنهم غير جاهزين لتحقيق البطولات.

وكان توتنام قد تعاقد مع الثنائي ديان كولوسيفسكي ورودريجو بينتاتكور من يوفنتوس مقابل 70 مليون يورو.

وأجرى كونتي حوارا مع شبكة سكاي سبورت إيطاليا، ونشرت الشبكة مقتطفات من الحوار على أن يتم إذاعته كاملا مساء اليوم الخميس.

وقال كونتي عن مقارنة فترته الآن ومع إنتر: "من الصعب دائما إجراء مقارنات، ولكن إذا كان عليّ أن أجد شيئا مشابها فسيكون الافتقار إلى الثقة أمرا لا مفر منه عندما تلبدأ العمل في ناد لم يفز منذ فترة طويلة".

وأضاف "ما حدث في يناير لم يكن سهلا، فقدنا أربعة لاعبين في يناير، أربعة مهمينة لتوتنام وتعاقدنا مع اثنين فقط".

وشدد "حتى فيما يتعلق بالأرقام فقط فبدلا من تعزيز الفريق قمنا بإضعافه على الورق".

وأوضح كونتي "يعتبر بينتاتكور وكولوسيفسكي فرصا مثالية لتوتنام لأن النادي يبحث عن لاعبين شباب يمكن تطويرهم وتنميتهم، وليس عن لاعبين جاهزين هذه هي القضية".

وتابع "هذه هي رؤية وفلسفة النادي ومن الطبيعي أنه إذا كنت تريد أن تنمو بشكل أسرع وأن تكون قادرا على المنافسة فأنت بحاجة إلى لاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة، لأنهم يرفعون مستوى خبرة الفريق ككل".

واختتم كونتي تصريحاته "أكرر، أدركت الآن هذه هي رؤية النادي".