اتحاد الكرة يشكر كاف على "استجابته لطلبه" وإقامة مباراة الهلال ضد الأهلي دون جمهور

الخميس، 17 فبراير 2022 - 14:23

كتب : أحمد الخولي

الهلال - الأهلي

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، على "استجابته لطلبه بحماية الأهلي".

وقال بيان اتحاد الكرة: "وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على استجابته لطلب الاتحاد المصري بحماية فريق النادي الأهلي عن طريق إقامة مباراته المقررة أمام الهلال السوداني ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا بدون جمهور في ظل الأجواء المحيطة بالمباراة التي ستقام غدًا الجمعة بإستاد الهلال بالخرطوم".

ويعد ذلك أول إعلان رسمي بخطوة من اتحاد الكرة في ذلك الملف.

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ويأتي ذلك رغم إيضاح مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن سبب التراجع عن قرار حضور جمهور الهلال السوداني ضد الأهلي يوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا، وهو غياب بعض الاشتراطات الأمنية".

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صنداونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

الهلال الأهلي في إفريقيا
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