طارق قنديل: نحن جماهير قبل أن نكون أعضاء مجلس إدارة.. وموقف التجديد لـ موسيماني

أعرب طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن هدف تحقيق طموحات الجماهير في دوري الأبطال هذا الموسم لأنهم جماهير قبل أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة.

ورفض طارق قنديل التعليق على موقف الإدارة من التجديد لبيتسو موسيماني.

وقال قنديل عبر إذاعة شعبي إف إم: "نحن جماهير قبل أن نكون أعضاء مجلس إدارة، دائما ما يكون أملنا أن نكون رقم 1".

وأضاف "نتمنى تحقيق طموحات جماهيرنا في دوري الأبطال هذا الموسم والتأهل لكأس العالم للأندية مجددا".

وتابع قنديل "بالنسبة لمواجهة الهلال السوداني ففي كل الأحوال نتعامل بجدية مع كل المباريات في الأهلي".

وبالحديث عن موقف بناء الاستاد أوضح عضو مجلس إدارة الأهلي: "هناك شركة متخصصة لبناء الاستاد والأمور تسير بجدية في هذا الملف".

وأضاف "ستعلن الشركة التفاصيل أولا بأول فور الانتهاء منها".

وأخيرا اختتم تصريحاته بالرد على سؤال موقف موسيماني من التجديد قائلا: "لا يمكن التعليق، هناك تفويض لمحمود الخطيب من مجلس الإدارة مع كامل الاحترام لكل مسؤولي النادي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في الثالثة من عصر غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.