أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط إنتر

تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز فوز ليفربول الثمين على إنتر في دوري أبطال أوروبا واقترابه من التأهل لربع النهائي بفضل ثنائية المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وحل ليفربول ضيفا على إنتر في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال وانتصر 2-0 في ملعب جيوسيبي مياتزا (سان سيرو).

تعرف على تقييم صلاح أمام إنتر من الصحف الإنجليزية

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها صلاح وليفربول.

إكسبرس: سيرو هيرو.. بطل سان سيرو

صلاح محطم الأرقام القياسية يؤمن فوزا ثمينا

جارديان: مهمة ليفربول الإيطالية

ثنائية صلاح وفيرمينو تنصر ليفربول

مترو: ليفربول الجرئ يقهر انتر

ستار: أبطال سان سيرو

صلاح رجل الأرقام القياسية يفعلها مجددا وليفربول يحكم قبضته

مترو: ليفربول يحسمها متأخرا

تليجراف: رجال كلوب يضربون ويخرسون جماهير سان سيرو

ميرور: أبطال سان سيرو

صلاح وفيرمينو يقربان ليفربول من ربع النهائي

وتقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم 8 مارس المقبل.



















































ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 232 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 149 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.