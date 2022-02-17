أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط إنتر

الخميس، 17 فبراير 2022 - 13:59

كتب : FilGoal

ليفربول - ميلان - محمد صلاح

تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز فوز ليفربول الثمين على إنتر في دوري أبطال أوروبا واقترابه من التأهل لربع النهائي بفضل ثنائية المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وحل ليفربول ضيفا على إنتر في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال وانتصر 2-0 في ملعب جيوسيبي مياتزا (سان سيرو).

تعرف على تقييم صلاح أمام إنتر من الصحف الإنجليزية

أخبار متعلقة
7 أرقام مميزة حققها محمد صلاح بهدفه ضد إنتر تقييم صلاح أمام إنتر من الصحف الإنجليزية عودة الملك.. صلاح وفيرمينو يعاقبان إنتر على إهدار الفرص ويخطفان الفوز لليفربول كلوب: هذا سبب استبدال جوتا.. والقواعد التحكيمية ستقتلني يوما ما

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها صلاح وليفربول.

إكسبرس: سيرو هيرو.. بطل سان سيرو

صلاح محطم الأرقام القياسية يؤمن فوزا ثمينا

جارديان: مهمة ليفربول الإيطالية

ثنائية صلاح وفيرمينو تنصر ليفربول

مترو: ليفربول الجرئ يقهر انتر

ستار: أبطال سان سيرو

صلاح رجل الأرقام القياسية يفعلها مجددا وليفربول يحكم قبضته

مترو: ليفربول يحسمها متأخرا

تليجراف: رجال كلوب يضربون ويخرسون جماهير سان سيرو

ميرور: أبطال سان سيرو

صلاح وفيرمينو يقربان ليفربول من ربع النهائي

وتقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم 8 مارس المقبل.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 232 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 149 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
ناجلزمان: نستحق التعادل مع سالزبورج رغم الخماسية خارج ملعبه.. محرز: لن نتهاون في لقاء الإياب أمام لشبونة 7 أرقام مميزة حققها محمد صلاح بهدفه ضد إنتر إنزاجي: نأمل ألا نواجه ليفربول في كل مباراة.. وإنتر استحق المزيد ولكن الأداء يبشر بالخير فيدال: اتفق مع كلوب.. هذه مباراة دوري أبطال أوروبا التي أفضلها تقييم صلاح أمام إنتر من الصحف الإنجليزية كلوب: هذا سبب استبدال جوتا.. والقواعد التحكيمية ستقتلني يوما ما عودة الملك.. صلاح وفيرمينو يعاقبان إنتر على إهدار الفرص ويخطفان الفوز لليفربول
أخر الأخبار
المصري يعلن خمسة آلاف مشجع لمواجهة مازيمبي في الكونفدرالية 41 ثاتيه | الكونفدرالية
المصري يعلن خمسة آلاف مشجع لمواجهة مازيمبي في الكونفدرالية 44 ثاتيه | الكونفدرالية
بي إن: الهلال يلجأ للمحكمة الرياضية لاستئناف قرار حرمان الجماهير من حضور مباراة الأهلي 37 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ناجلزمان: نستحق التعادل مع سالزبورج 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كونتي: قائمة توتنام ضعيفة.. وأدركت الآن أن هذه هي رؤية النادي 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – فيفا يرفض قيد أحمد عيد مع الزمالك.. وخطوة من اللاعب ساعة | مصر
اتحاد الكرة يشكر كاف على "استجابته لطلبه" وإقامة مباراة الهلال ضد الأهلي دون جمهور ساعة | دوري أبطال إفريقيا
طارق قنديل: نحن جماهير قبل أن نكون أعضاء مجلس إدارة.. وموقف التجديد لـ موسيماني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض