تقييم صلاح أمام إنتر من الصحف الإنجليزية
الخميس، 17 فبراير 2022 - 11:30
كتب : FilGoal
عادت ماكينة محمد صلاح نجم ليفربول التهديفية للدوران من جديد مع فريقه، وذلك أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا وكان أحد أفضل لاعبي المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وسجل صلاح هدفا في المباراة التي انتهت بالفوز 2-0 في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال.
الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام إنتر حسب الدرجات من 1 إلى 10.
تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 أو 7 أو 8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.1 درجة من عشرة.
الأفضل في صفوف ليفربول كان فيرجيل فان دايك بمتوسط تقييم وصل إلى 8.2 درجة.
صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 24 هدفا، 16 في الدوري الإنجليزي و8 في دوري الأبطال.
وتقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم 8 مارس المقبل.
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