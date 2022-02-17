موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا.. القنوات الناقلة
الخميس، 17 فبراير 2022 - 13:17
كتب : FilGoal
يلعب الزمالك في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام ساجرادا الأنجولي.
ويحل الزمالك ضيفا على الفريق الأنجولي يوم السبت 19 فبراير من أجل تدارك التعثر أمام بترو أتليتكو في الجولة الافتتاحية.
وتقام المباراة على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا في السادسة مساء يوم السبت.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.
وتعادل الزمالك في افتتاح مشواره في دوري أبطال إفريقيا أمام بترو أتليتكو بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.
أما ساجرادا فخسر خارج ملعبه في مباراة الافتتاح بثلاثة أهداف دون مقابل أمام الوداد المغربي.
ويلعب الزمالك ضمن المجموعة الرابعة ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى ربع النهائي.
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