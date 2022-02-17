موعد مباراة الأهلي أمام الهلال في دوري أبطال إفريقيا.. القنوات الناقلة والمعلق

يفتتح الأهلي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية.

ويدافع الأهلي عن لقبه عندما يحل ضيفا على الهلال يوم الجمعة 18 فبراير بعد عودته من كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة على ملعب الجوهرة الزرقاء في الثالثة من عصر غدا الجمعة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

وحصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.