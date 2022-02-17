موعد تدريب الأهلي والاجتماع الفني لمواجهة الهلال.. وجلسة بين العامري فاروق وعبد الحفيظ

يؤدي فريق الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم استعدادا لمواجهة الهلال.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال السوداني في الثالثة من عصر غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

بينما يعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والهلال في السادسة من مساء اليوم في أحد الفنادق بالعاصمة السودانية بحضور مندوبي الناديين ومسؤولي كاف وطاقم التحكيم.

ويحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري وماهر عبدالعزيز إداري الفريق.

وعقد العامري فاروق رئيس البعثة جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة قبل مواجهة الهلال.

ووصلت بعثة الفريق أمس الأربعاء برئاسة العامري فاروق نائب مجلس إدارة الأهلي.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.