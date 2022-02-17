سلبية مسحة بعثة الأهلي في السودان

الخميس، 17 فبراير 2022 - 10:51

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بالفوز على الهلال في كأس العالم للأندية

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي سلبية المسحة الخاصة ببعثة الفريق المتواجدة في السودان.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال السوداني في الثالثة من عصر غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي مساء أمس الأربعاء وأجرت مسحة خاصة بفيروس كورونا فور الوصول.

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ويدخل الأهلي دوري أبطال إفريقيا مدافعا عن لقبه الذي حققه في أخر نسختين.

ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة الخرطوم وفي نفس توقيت مواجهة الهلال غدا.

ووصلت بعثة الفريق أمس الأربعاء برئاسة العامري فاروق نائب مجلس إدارة الأهلي.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويقام الاجتماع الفني للمباراة اليوم الخميس في مقر الاتحاد السوداني في الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.

الأهلي الهلال دوري أبطال إفريقيا
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