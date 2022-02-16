جمال عبد الحميد: ثقتي كبيرة فى لاعبي الزمالك للفوز على ساجرادا

أعرب جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق بأنجولا عن ثقته الكبيرة باللاعبين لتحقيق الفوز على ساجرادا.

ويحل الزمالك ضيفا على ساجرادا الأنجولي يوم السبت ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال جمال عبد الحميد عبر موقع الزمالك الرسمي: "ثقتي كبيرة في لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق الفوز على ساجرادا".

وأضاف "لاعبو الزمالك يمتلكون خبرات كبيرة في المحافل الإفريقية خاصة أن معظمهم دوليون ومثلوا المنتخبات الوطنية".

وعقد الثنائي جمال عبد الحميد وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة جلسة مع اللاعبين أكدا خلالها على ضرورة التركيز والقتال من أجل حصد النقاط الثلاث فى مواجهة السبت المقبل.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وصلت إلى مطار لواندا استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولى.

واستغرقت رحلة سفر بعثة الزمالك التى انطلقت فى الثانية ظهر اليوم من مطار برج العرب قرابة الساعات السبع لتصل مطار لواندا فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.