الاتحاد الكاميروني يحسم مصير كونسيساو خلال 72 ساعة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 23:13

كتب : محمد عبد العظيم

أندري أونانا - الكاميرون ومصر - كأس أمم إفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم حسم مصير أنطونيو كونسيساو المدير الفني للمنتخب خلال 72 ساعة.

الكاميرون فشلت في تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها لنحو شهر، واكتفت بالمركز الثالث، خلف السنغال البطلة ومصر الوصيفة.

وكشف بيان الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن منح مهلة لمدة 72 ساعة لصامويل إيتو رئيس الاتحاد لحسم قراره بشأن المدرب البرتغالي.

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ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 أمام الجزائر الشهر المقبل.

مباراة الذهاب ستقام في ملعب أوليمبيه بالكاميرون، بينما تلعب مباراة الإياب في ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة الجزائرية.

وكان منتخب الكاميرون قد خسر مباراة نصف النهائي أمام نظيره المصري بركلات الترجيح.

قبل أن يهزم بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح أيضا.

أمم إفريقيا الكاميرون كونسيساو إيتو
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