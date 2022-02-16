بعثة الزمالك تصل أنجولا لمواجهة ساجرادا

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 23:00

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - سموحة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى العاصمة الأنجولية لواندا استعدادا لخوض مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الزمالك غادرت عصر اليوم من مطار برج العرب متجهة إلى أنجولا ، ويستعد الفارس الأبيض لمواصلة مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفور وصول البعثة إلى العاصمة الأنجولية لواندا خضع جميع أفرادها لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في إطار الإجراءات الاحترازية قبل التوجه لمقر إقامة الفريق.

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وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر

وتعادل الزمالك في المباراة الأولى لدور المجموعات ضد بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين لكل فريق.

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