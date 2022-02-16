الهلال لـ في الجول: لا نعرف سببا لمنع الجمهور ضد الأهلي.. وسنحاول الحصول على موافقة جديدة

شدد هيثم السوباط المتحدث باسم نادي الهلال السوداني، أن ناديه لا يعرف سببا لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بمنع دخول الجمهور ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل.

وقال السوباط لـ FilGoal.com: "لا نعلم سبب منع دخول الجماهير. كاف أرسل لنا الخطاب بدون أي مبرر للمنع. تقدمنا بكل الضمانات الأمنية والصحية ووافقوا صباح اليوم، ولكننا فوجئنا بالتراجع".

وأتم "نحاول معرفة الأسباب والحصول على موافقة جديدة قبل الاجتماع الفني غدا، وهناك اجتماع طارئ لمجلس الإدارة صباح غد الخميس قبل الاجتماع الفني".

ويعد بداية الاجتماع الفني هو الموعد الأقصى لتقديم الموافقات الخاصة بحضور الجماهير.

وكان الهلال قد أعلن اليوم الأربعاء عن حصوله على موافقة رسمية بحضور 15 ألف مشجع لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وكشف نادي الهلال عبر صفحته الرسمية: "تسلم نادي الهلال خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي بإلغاء دخول الجماهير لمباراة الفريق أمام الأهلي المصري يوم الجمعة".

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويقام الاجتماع الفني للمباراة غدا الخميس في مقر الاتحاد السوداني في الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.