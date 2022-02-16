الهلال يعلن إقامة مباراة الأهلي بدون جماهير

أعلن الهلال السوداني تسلمه خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يفيد بحظر دخول الجماهير لمواجهة الأهلي.

ويحل الأهلي الجمعة المقبلة ضيفا على الهلال لملاقاته في ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية، الخرطوم في الثالثة عصرا.

وتقام المباراة في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكان الهلال قد أعلن اليوم الأربعاء عن حصوله على موافقة رسمية بحضور 15 ألف مشجع لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وكشف نادي الهلال عبر صفحته الرسمية: "تسلم نادي الهلال خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي بإلغاء دخول الجماهير لمباراة الفريق أمام الأهلي المصري يوم الجمعة".

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويقام الاجتماع الفني للمباراة غدا الخميس في مقر الاتحاد السوداني في الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.