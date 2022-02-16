رئيس الهلال السوداني لـ في الجول: كنا نتمنى حضور أكثر من 15 ألف مشجع لمباراة الأهلي

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 21:41

كتب : بسام أبو بكر

الهلال السوداني

شدد هشام السوباط رئيس نادي الهلال السوداني أنه كان يتمنى حضور أكثر من 15 ألف مشجع لمباراة فريقه ضد الأهلي.

وحصل الهلال السوداني على موافقة بحضور 15 ألف مشجع لمباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي.

وقال السوباط لـFilGoal.com: "نعرف جيدا صعوبة مباراة الأهلي ولكن الفريق استعد بشكل جيد لهذه المواجهة ونسعى للفوز وحصد النقاط الثلاثة.

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وأضاف "بالطبع كنا نرغب في حضور أكثر من 15 ألف مشجع للمباراة، ونسعى لإسعاد الجماهير بتحقيق الفوز على الأهلي".

وواصل "لا نخشى لاعب بعينه في الأهلي، ولكن من المهم السيطرة على الفريق والمجموعة بالكامل لأن الفريق فريق قوي ومميز".

وأتم تصريحاته "مجموعتنا قوية بالتأكيد بوجود الأهلي وصن داونز والمريخ، ولكن لدينا ثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين من أجل التأهل وتخطي دور المجموعات، وذلك في ظل الاستعداد الجيد والجهد المضاعف الذي بذلناه".

ويحل الأهلي الجمعة المقبلة ضيفا على الهلال لملاقاته في ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية، الخرطوم.

وتقام المباراة في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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