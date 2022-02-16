مدرب صنداونز يوضح سبب قراره ببقاء فريقه في مصر لأسبوعين قبل ملاقاة الأهلي

كشف مانكوبا مانجيثي المدير الفني لماميلودي صنداونز سبب قراره ببقاء فريقه في مصر لأسبوعين قبل ملاقاة الأهلي بدلا من السفر والعودة.

ووصلت بعثة صنداونز إلى مصر استعدادا لملاقاة المريخ السوداني في ملعب الأهلي WE السلام في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا قبل أيام من ملاقاة الأهلي.

وتحدث مانجيثي لموقع صنداونز الرسمي قائلا: "سنضم عددا كبيرا من اللاعبين للقائمة بالنظر لخوضنا لمباراتين هناك".

وواصل "عادة نصطحب 25 لاعبا لخوض مباراة واحدة لكن تلك المرة سنضم أكثر بسبب فيروس كورونا".

وأكمل "أيضا هناك بعض اللاعبين ليسوا مستعدين لخوض المباراة الأولى وسيكونون متاحين في اللقاء الثاني، لذا كان علينا ضم أكبر عدد ممكن من اللاعبين".

أما عن سبب البقاء في مصر بدلا من السفر لجنوب إفريقيا والعودة مجددا قال مانجيثي: "خطوط مصر للطيران لا يوجد عليها رحلات في الأيام التي نحب السفر فيها، ربما كنا سنسافر ونعود إن كان هناك رحلات مباشرة متاحة في أيام معينة".

واستدرك "لكن بسبب عدم وجود رحلات مباشرة سوى في أيام قليلة وفي أيام غير تلك التي نود فيها السفر إلى مصر فقررنا البقاء، خاصة أن خطوط الطيران الأخرى تأخذ وقتا طويلا للوصول بسبب توقف الطائرة في أحد الأماكن ولفترة طويلة قبل استكمال الرحلة".

وأردف "أعتقد أن البقاء في مصر هو أفضل خيار لنا، فبعد دراسة مع المدربين والمسؤولين في النادي وجدنا أن كثرة السفر سوف يصيبنا بالإرهاق".

وأتم مانجيثي حديثه "لذا بحثنا عن مكان نقيم فيه معسكر وننفذ برنامجا تدريبيا مناسبا للإعداد للمباراة الثانية".

وكان صنداونز فاز في المباراة الأولى في المجموعة بهدف دون رد ضد الهلال، فيما تأجلت مواجهة الأهلي أمام المريخ لمشاركته في كأس العالم للأندية.