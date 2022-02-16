تراشق علني بين راشفورد وصحفي "بيلد" بسبب رونالدو

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد

دخل ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في تراشق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع كريستان فالك رئيس القسم الرياضي في صحيفة "بيلد" الألمانية.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكان كريستان فالك كتب قبل أيام أن هناك بعض اللاعبين في مانشستر يونايتد يشعرون بالغضب بسبب قيادة كريستيانو رونالدو لغرف خلع ملابس الفريق.

الأمر الذي تسبب في غضب هاري ماجواير مدافع وقائد الفريق، وماركوس راشفورد وغيرهم من اللاعبين، وهو ما تسبب أيضا في انقسام بين اللاعبين في الفريق.

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وخرج راشفورد ليكذب هذه الأخبار ورد على الصحفي الشهير قائلا: "من فضلك توقف عن محاولة خلق الانقسام في الفريق".

ليعود كريستان فالك ويرد عليه قائلا: "هذا غير صحيح، وأنت تعرف ذلك".

ويمر مانشستر يونايتد بفترة تراجع مستوى ونتائج هذا الموسم، ما أدى إلى إقالة أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق، وتعيين الألماني رالف رانجيك بدلا منه لنهاية الموسم.

مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بعد مرور 25 جولة.

راشفورد مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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