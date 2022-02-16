موسيماني: أعرف من وقف خلف سب جمهور صنداونز لي.. لقد عملت هناك كما لم أعمل من قبل

استرجع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الهجوم الذي تعرض له من جماهير فريقه السابق ماميلودي صنداونز حينما واجهه العام الماضي مؤكدا أنه يعرف من وقف خلف تلك الحملة.

وكان الأهلي حل ضيفا على صنداونز في شهر مايو من العام الماضي لملاقاة الفريق الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحينها قام الجمهور بالاصطفاف على جانبي الطريق ورفع لافتات مسيئة تجاه موسيماني وقام بسبه وانهمر المدرب الجنوب إفريقي بالبكاء في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وقبل ملاقاة صنداونز مرة أخرى في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجاري سُئل موسيماني عن الواقعة وقال إنه لا يشغل باله بما سيحدث في المستقبل.

وتحدث موسيماني لموقع "اتحاد صحفيي كرة القدم في جنوب إفريقيا" قائلا: "لا أعرف، الأمر لا يتعلق بي فلا يمكن أن تقلق حيال ما لا تستطيع التحكم فيه".

وواصل "لقد قضيت ثمانية أعوام مع صنداونز وأعرف كل شيء عن الفريق".

وكشف "أعرف ما حدث ومن نظم تلك المسيرات ضدي، لكن ربما أنتم –يقصد الصحفيين- تنظرون فقط للمشجعين، لكن هؤلاء المشجعين قيل لهم ما عليهم القيام به هم لم يفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم".

وشدد "لا يوجد مشجون يمكنهم الالتفاف سويا والقيام بشيء ما عندما لا تكون هناك حركة واتجاه، إنهم يعرفون من كان خلف ذلك وأنا أعرف ذلك لأنني قضيت حياتي هناك".

وأكمل "سواء تكرر الأمر أم لا فلا يهم، ما يهم هو ما سيحدث على أرض الملعب، لقد تعرضت للسب أنا ولاعبي فريقي عندما كنا نصطف فقط في الممر للخروج إلى الملعب".

وتابع "حتى أنصار صنداونز ولاعبو الفريق أصيبوا بخيبة أمل مما حدث، كان هناك شخص طوال الوقت يسبنا وهذا الشخص تم توجيهه للقيام بذلك الأمر، كان يتم سبي بلغتي وبالطبع لاعبو الأهلي لم يفهموا ذلك أنا الوحيد الذي كنت أفهم ذلك".

وواصل موسيماني "قلت لنفسي هل هذا ما تحتاجه لتلقي ما ساهمت فيه طوال حياتك، لقد أعطيت كل شيء للفريق، لا يوجد فريق أعطيته كل حياتي مثل صنداونز ولا حتى في سوبر سبورت يونايتد لم أقدم مثلما فعل مع صنداونز".

أضاف "لقد تأكدت من تركي للنادي في مكان أفضل وهذا هو المهم بالنسبة لي، وعملي يتحدث عن نفسه، عندما أنظر للخلف وأقول هل ساهمت؟ هل هناك بصمة؟ نعم، هل تركت القميص في مكان أفضل؟ نعم".

وواصل متسائلا "هل المدربون الذي جاؤوا لتدريب النادي كانوا يحتاجون لإصلاحه لأنهم وجدوه في حالة سيئة؟ لا، لقد بذلت قصارى جهدي وكنت صادقا في الفريق وربما هذه هي مشكلتي، حتى جاء الأهلي وأصبحت أقدم كل شيء معه".

واستدرك موسيماني "لكن لا بأس، نحن نمضي قدما في الحياة ولن أقلق بشأن ما سيحدث ولماذا فعلوا ذلك، لقد قلق بشأن كأس العالم وليس ما سيحدث في الشارع في منطقة أتريدجفيل".