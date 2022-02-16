تشكيل الدوري – فيوتشر بالقوة الضاربة أمام خماسي وسط البنك الأهلي
الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 19:26
كتب : FilGoal
أعلن علي ماهر المدير الفني لفيوتشر تشكيل فريقه لملاقاة البنك الأهلي اليوم الأربعاء في الجولة التاسعة من الدوري المصري.
وتقام المباراة في ملعب الأهلي WE السلام.
وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:
في حراسة المرمى: محمود حمدي
في الدفاع: جوزيف نجويم- محمود مرعي- سعد سمير- عمر كمال
في الوسط: ناصر ماهر- عربي بدر- أحمد رفعت- كريم وليد "نيدفيد"
في الهجوم: أيمن الصفاقسي- صالح شحادة
وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:
في حراسة المرمى: محمود الزنفلي
في الدفاع: إسحاق يعقوبو- محمد أحمد "دبش"- أحمد ياسين
في الوسط: عاصم صلاح- محمود سيد- أحمد سعيد- محمد بسيوني- أسامة إبراهيم
في الهجوم: ناصر منسي- محمد هلال
ويحتل فيوتشور المركز الـ13 برصيد تسع نقاط.
فيما يأتي البنك الأهلي ثامنيا بـ11 نقطة.
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