وصول بعثة الأهلي إلى السودان لمواجهة الهلال

وصلت بعثة الأهلي إلى الخرطوم عاصمة السودان استعدادا لمواجهة فريق الهلال في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الهلال يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقبل السفر مباشرة أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة الهلال.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء.

الدفاع: رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ

الهجوم: حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني - محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صنداونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.